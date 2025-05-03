Safranbolu\'da Park Halindeki Panelvanda Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sadri Artunç Caddesi'nde park halindeki C.Ö'ye ait 34 SBR 56 plakalı panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
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