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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Sağlık Yönetiminde Kariyer Semineri" düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, konuşmacı olarak yer aldı.

Sağlık idareciliğinin tarihsel gelişimi ile sağlık meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarının ele alındığı seminerde, uluslararası alanda sağlık yönetimi eğitimi, kamu ve özel sektörde istihdam alanları, sağlık yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlilikler, kariyer aşamaları, kariyer platosu ile yönetim modellerine de değinildi.

Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Tezcan Uysal'ın, Prof. Dr. Tengilimoğlu'na teşekkür belgesi takdim etmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona eren programa, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ile akademik ve idari personel katıldı.