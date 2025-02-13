Şahin'den TÜSİAD'a Sert Eleştiri

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "TÜSİAD, bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Yine siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Yine siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın."