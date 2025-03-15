Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilin valisi ile sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları ile ilgili video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 ilin valisi ile "Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları" ile ilgili video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Yerlikaya, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.