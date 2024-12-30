Sahipsiz Köpek Halk Otobüsüne Bindi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahipsiz köpeğin yolcularla halk otobüsüne binmesi aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki durakta yolcuları almak için duran Safranbolu Belediyesi halk otobüsüne sahipsiz sokak köpeği de bindi. Araçta bir süre yolculuk yapan köpek, Karabük Üniversitesi girişinde yolcularla otobüsten indi.

Bu arada yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, kalkış için bekleyen otobüsün açık kapısından binen köpeğin bir süre etrafını izlemesi, şoför mahallinin yanında beklemesi, aracın koridorunda uzanması ve yolcularla durakta inmesi yer alıyor.