Sahipsiz köpek saldırısı paniğe yol açtı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahipsiz köpeğin, sahibi tarafından gezdirilen bir başka köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Gürsu Erüstün köpeğiyle gezmek için apartmandan çıktı.

Bu sırada sahipsiz bir köpek, Erüstün'ün köpeğine saldırdı. Köpeğini sahipsiz köpeğin saldırısından korumak için araya girmeye çalışan Erüstün, sahipsiz köpeği ensesinden tutarak uzaklaştırabildi.

Köpekleri ayırmak isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, tedavisi için hastaneye başvurdu.

Sahipsiz köpeğin saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mahalle sakinlerin çok sayıda başıboş köpeğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Çerkezköy sokaklarında çok sayıda sahipsiz köpeğin gruplar halinde dolaşması da dikkati çekti.