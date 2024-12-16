Sahte Alkol Operasyonunda 40 Bin Litre Ele Geçirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 gündür düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini, 85 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, jandarma tarafından, sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Sahte alkole karşı 81 ilde 'Çengel' operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen 'Çengel-11' operasyonlarında; 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Bu amaçla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 'Çengel-11' operasyonları düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."