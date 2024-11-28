Sahte Döviz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sahte Döviz Uyarısı

Sahte Döviz Uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği, sahte döviz banknotlarının artışını engellemek için önlemler alacak.

28.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Bankalar Birliği, "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği, piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Döviz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte Döviz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.