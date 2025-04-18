Saimbeyli\'de Ayı Arı Kovanlarını Parçaladı

Saimbeyli ilçesinde bir bal üreticisi, 13 kovanına ayı tarafından zarar verildiği iddiasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Hayfi Demirboğa, AA muhabirine, arılarını kontrol için gittiği Şarşar mevkisinde ayı gördüğünü belirtti.

Korkması nedeniyle 275 kovanın bulunduğu bölgeye yaklaşmadığını ifade eden Demirboğa, "Sabah geldiğimde 13 kovanın parçalandığını gördüm. Kovanları ayı parçalamıştır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum." dedi.

Öte yandan yöredeki yabani hayvan hareketliliğinin incelemeye alındığı öğrenildi.