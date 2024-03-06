Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Eskişehir'de Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.