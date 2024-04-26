Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konut su bedeline yüzde 20 indirim uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konut su bedeline yüzde 20 indirim uygulayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konut su bedeline yüzde 20 indirim uygulayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konut için kullanılan su bedeline yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını duyurdu. Alemdar, indirimin mayıs ayından itibaren vatandaşlara yansıyacağını belirtti.

26.04.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konut için kullanılan su bedeline yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

Alemdar, yaptığı açıklamada, vatandaşların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) sunduğu su kullanım hizmetini, indirimli tarifeyle alacağını kaydetti.

Vatandaşın refahına katkıda bulunmak için suya yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını vurgulayan Alemdar, "Aldığımız bu kararla, tüm şehirler arasında en kaliteli değerlere sahip olan suyumuz artık uygun fiyatla evlerimize ulaşacak. Hedefimiz suyu, en uygun fiyata vatandaşlarına sunan belediyelerden biri olmak. Konutta kullanılan su için uyguladığımız indirimi, mayıs meclisinde inşallah karara bağlayacağız. Vatandaşımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alemdar, indirimin sadece konutta kullanılan suda geçerli olacağını belirterek, düzenlemenin mayıs ayından itibaren vatandaşa yansıyacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar, Sakarya, Çevre, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konut su bedeline yüzde 20 indirim uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
17:29 Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:19:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konut su bedeline yüzde 20 indirim uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement