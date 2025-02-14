Sakarya\'da 1164 Kaçak Tişört Ele Geçirildi

Sakarya'da 1164 kaçak tişört ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Erenler ilçesindeki yol uygulamasında 1164 kaçak tişört ele geçirildi.
Olayla ilgili K.Y. (45) gözaltına alındı.
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