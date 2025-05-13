SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'ndeki Esentepe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar, çevrede 4 bozayının dolaştığını görüp cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 4 Bozayı Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?