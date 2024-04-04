Sakarya'da geçen ay haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 795 şüpheliden 151'i cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, terör örgütüne üye olma suçundan 2, hırsızlıktan 33, yağmadan 4, dolandırıcılıktan 57 ve farklı suçlardan aranan 699 olmak üzere toplamda 795 zanlı yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de aralarında olduğu 151 şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
?Böylece son 7 ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 4 bin 540 şüpheli yakalanmış oldu.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 795 Şüpheliden 151'i Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Patileri Koruma Derneği (PATİKO) tarafından Etimesgut'ta engelli ve bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için 5 dönüm arazi üzerine kurulan yaşam alanı, aralarında engellilerin de bulunduğu 400 köpeğin yuvası oldu. Dernek başkanı Arzu Akkoç, hayvanların ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilendiklerini ve tedavi ettiklerini belirtti. Yaşam alanında veteriner hekimler tarafından tedavi edilen köpekler, yürüteç ve protez desteğiyle tekrar yürüyebiliyorlar.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için inşa edilen 177 afet konutunun yıkımı devam ediyor. Yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak 4 il ve 804 ilçeyi geride bıraktı. Mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu. Muhtar, mahallenin büyüklüğüne dikkat çekerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yeterince ilgi göstermediğini belirtti.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim krizinin sıcaklık ve yağış olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini belirtti. Sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin arttığı gözlemlenirken, hava kalitesinde de düşüş yaşandığı ifade edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?