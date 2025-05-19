Sakarya'da Ağaç Sağlığı Akustik Tomografi ile İzleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Ağaç Sağlığı Akustik Tomografi ile İzleniyor

Sakarya\'da Ağaç Sağlığı Akustik Tomografi ile İzleniyor

Sakarya'da, ağaçların sağlık durumu akustik tomografi ile takip edilerek güvenlik için önlemler alınıyor.

19.05.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da akustik tomografiyle cadde ve parklarda bulunan ağaçların sağlık durumu takip ediliyor, devrilme riskine karşı önlemler alınarak insanların güvenliği sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan odaklı projeleri kapsamında hayata geçirdiği akustik tomografi yöntemiyle, kentin yoğun kullanılan cadde ve parklarındaki ağaçların sağlık durumunu inceliyor. Bu yöntemle aynı zamanda şehir sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla devrilme riski bulunan ağaçlar tespit edilip önlem alınıyor.

Akustik tomografide ağaçlara gönderilen ses dalgalarından gelen verilerin analizi yapılıp ağacın iç yapısı görüntüleniyor. Bu sayede, kökten tepe noktasına kadar oluşabilecek sorunlar belirleniyor. Özellikle sağlık durumu kötü olan ve devrilme riski bulunan ağaçların tehlike oluşturmaması için tedbir alınıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, AA muhabirine, yeşil şehir vizyonuna paralel olarak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Burucu, envantere kazandırdıkları ağaç tomografi cihazıyla, dışarıdan sağlıklı görünen ancak belirli boy ve kutura (çap) ulaşmış ve çürüme, kovuklaşma ya da mantarlaşma nedeniyle devrilme riski taşıyan yaşlı ağaçların tespit edildiğini anlattı.

Böylece sahadaki çalışmalara yön verilebildiğinden bahseden Burucu, "Ağaçların bu cihaz sayesinde tespitini yaparak gerekli rehabilite çalışmalarının başlatılması, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, akabinde çok risk taşıyan, devrilme riski yüksek olan ağaçlarımızın da can ve mal kaybını önlemek adına, alandan uygun yöntemlerle uzaklaştırılması adına, şeffaf ve bilimsel verilerle karar alma süreçlerimizde etkili bir cihazı envanterimize kazandırdık." diye konuştu.

Yapay zekayla desteklenen son teknoloji cihazın bilimsel veriler sunduğundan bahseden Burucu, sorumluluk alanlarında bulunan tüm yaşlı ağaçların envanterini çıkarmayı, taramaları yapıp düzenli kontrollerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Mühendis Hayrettin Yanık, ölçüm yapmak istedikleri ağaçlardan veriler aldıklarını, ağacın çapı, büyüklüğü ve şeklini cihaza kaydettiklerini anlatarak, "Akustik yöntemle cihazdaki veriler alınıyor, daha sonra ofis içerisinde bilgisayardaki yazılım vasıtasıyla, yapay zekayla analiz ediliyor. Hasta olup olmadığı belirlenebiliyor. Budanması veya ilaçlanması gereken ağaçlar varsa gerekli işlemler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Belediye, sakarya, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Ağaç Sağlığı Akustik Tomografi ile İzleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ağaç Sağlığı Akustik Tomografi ile İzleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.