Sakarya\'da Bağımlı Bireylere Özgü Danışmanlık

Sakarya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bağımlı bireylerin tedaviye yönlendirilmesi ve sosyal uyumu için kişiye özgü danışmanlık hizmeti veriliyor.

İstanbul'da 2015'te pilot uygulamayla hayata geçirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, şimdilerde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 105 yerde tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele yürütüyor.

Sakarya'da ise 2019 yılında faaliyete başlayan YEDAM'da başvuranların kişilik özellikleri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarca saptanıp bağımlılık dereceleri değerlendirilerek danışmanlık hizmeti planlanıyor.

Bu kapsamda bireysel ve aile görüşmelerinin yanı sıra çeşitli atölyelerle desteklenen bireylerle ilgili bağımlılıklardan uzak yeni yaşamın yapılandırılabilmesi için işbirliği halinde olunan kurumlar aracılığıyla işe yerleştirme, meslek edindirme kurslarına katılma gibi alanlarda yönlendirmeler de yapılıyor.

"Kişiye özgü müdahaleleri çok önemsiyoruz"

YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Beyza Bak, AA muhabirine, 105 YEDAM'ın tek merkezden yönetilmesinin hizmette standart sağladığını söyledi.

Bak, bu sayede YEDAM'dan destek alan bir kişinin ikamet değişikliği durumda da gittiği yerde aynı şekilde hizmet almaya devam ettiğini anlatarak, "Alkol, kumar, madde, internet ve tütün bağımlılığıyla ilgili yüz yüze psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Alanında uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları sürece destek veriyor. Danışan merkeze geldiğinde ilk görüşmesini psikologla gerçekleştirir. Detaylı değerlendirme sonucunda kişilerin bağımlılık şiddeti ölçülerek buna göre yönlendirmeler sağlanıyor." diye konuştu.

Tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bak, "Kişiye özgü müdahaleleri çok önemsiyoruz. Kişilerin öncelikleri neler ve müdahale planında neleri ön plana almamız gerekiyor, bunları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucunda kişinin sosyal uyum kapsamında sosyal hizmet değerlendirmesine yönlendirilmesi gerçekleştiriliyor. Sosyal hizmet değerlendirmesinde kişinin barınma, ekonomik durumu, aile ve arkadaş ilişkileri, yaşadığı çevre olumsuz ve riskliyse bunda değişiklik yapılması gibi alanlarda detaylı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak, bireysel ve aile görüşmelerinin yanı sıra çeşitli atölyelerle desteklenen bireylerle ilgili bağımlılıklardan uzak yeni yaşamın yapılandırılabilmesi için işe yerleştirme ve meslek edindirme kurslarına katılma gibi alanlarda yönlendirmeler de yapıldığını kaydetti.

Ücretsiz sunulan hizmetlerden yararlanmak için 115 YEDAM Danışma Hattını arayanların, ön değerlendirmenin ardından ikamet ettikleri ilde bulunan YEDAM'a yönlendirilerek randevu oluşturulduğunu dile getiren Bak, danışma hattının bilgi alma ve müdahale kısmında tedaviye yönlendirmede de destek sağladığını sözlerine ekledi.

"Bağımlılık çeşidini ölçerek vaka formülasyonu hazırlıyoruz"

Psikolog Burak Karanfil de bağımlılık geliştirmiş bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal ve psikoterapi desteği sağladıklarını belirtti.

Yüz yüze ve online terapi hizmet verdiklerini aktaran Karanfil, "Danışanlarımızla klinik ilk değerlendirme görüşmesi yapıyoruz. Bu görüşmeden sonra danışanlarımızın bağımlılıklarını ve bağımlılık şiddetini ölçüp bunlara yönelik vaka formülasyonları hazırlıyoruz. Bu bağlamda danışanlarımızla psikoterapi seansları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karanfil, danışanların tekrar bağımlılık döngüsüne girmemesi için uzun süren psikoterapi seanslarıyla onların yeni hayata adapte olma süreçleriyle ilgili ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Sosyal hizmet uzmanlarıyla işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydeden Karanfil, "Danışanımızın ruhsal anlamda sorunu varsa ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyuluyorsa sağlık personelinden destek alıyor, danışanlarımızı buralara yönlendiriyoruz. Buraya yönlendirdiğimiz danışanlarla senkronize biçimde hem tıbbi hem psikolojik hem de sosyal süreçlerini biyopsikososyal modelle ele alıyoruz." diye konuştu.