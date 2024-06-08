Sakarya'da Belediye Otobüsü Sürücüsü, YKS Öğrencisini Sınava Yetiştirdi - Son Dakika
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Sakarya'da Belediye Otobüsü Sürücüsü, YKS Öğrencisini Sınava Yetiştirdi

Sakarya\'da Belediye Otobüsü Sürücüsü, YKS Öğrencisini Sınava Yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsünün sürücüsü, güzergahını değiştirerek YKS'nin ilk oturumuna geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sürücünün izin alarak öğrenciyi okuluna yetiştirdiği belirtildi. Sürücü, öğrenciyi Serdivan ilçesindeki Yazlık İlköğretim Okuluna götürdü. Açıklamada, belediyenin ücretsiz hizmet sunduğu ve öğrenciyi okula yetiştiren sürücüye teşekkür edildi.

08.06.2024 17:09
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Sakarya'da belediye otobüsünün sürücüsü, güzergahını değiştirerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün şoförü, sınava geç kalmak üzere olan öğrenciyi okuluna yetiştirmek için merkez amirliğini arayarak güzergahını değiştirmek için izin aldı.

Yolcuların da rızasını alan sürücü, öğrenciyi güzergahını değiştirerek sınava gireceği Serdivan ilçesindeki Yazlık İlköğretim Okuluna götürdü.

Sınav saatinden önce okula ulaşan sürücü, yolcuların takdirini topladı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS'ye giren öğrencilerin okullara ulaşması için ücretsiz hizmet sundu. Öğrencimizi okula yetiştiren çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, otobüste yolculuk yapan vatandaşlarımıza anlayışları için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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