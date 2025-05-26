Sakarya'da Çamur Yağmuru

Sakarya'da araçlar çamurla kaplandı

Meteoroloji uyarmıştı: Toz taşınımı çamur yağmuruna sebep oldu

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağan yağmurla birlikte Sakarya'da araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar Sakarya'da yağmur etkili oldu. Bazı yerlerde yağmur, zaman zaman çamurla birlikte yağdı. Park halindeki birçok aracın üzeri de çamurla kaplandı. Otomobilinin üzeri çamurla kaplanan Bahattin Keleş isimli vatandaş, "Bugün hava şartlarına bağlı, havadan resmen çamur yağdı. Mecbur arabayı yıkamaya götüreceğiz. Meteoroloji bizi uyarmıştı. Arabalarınızı kapalı garaja koyarsanız çok iyi olur" ifadelerine yer verdi.