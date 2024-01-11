Sakarya\'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan öldü

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde samanlık ve ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Küçük Karasu Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Alan'a ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Yangını fark eden Osman Alan, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan yanarak ve dumandan boğularak öldü. Samanlıktaki, samanlar da yanarak kül oldu.

Zararının 1 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Osman Alan, Sabah hayvanlara bakmak için ahıra gittiğimizde samanlığın üstünden duman çıktığını gördük. Koştuk ama kapılar kapanmıştı yanmaktan. Kapının yanındaki bir delikten içeri girdim. Baktım hayvanlar ölmüştü. Samanlık kısmında yangın devam ediyordu. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdüler. 9 hayvanım öldü dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.