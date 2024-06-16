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Sakarya'da denize girişler iki gün yasaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 2 gün yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.