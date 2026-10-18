Sakarya'da dün akşam başlayan sağanak Karasu'da sele dönüştü, turuncu kod sürüyor - Son Dakika
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Sakarya'da dün akşam başlayan sağanak Karasu'da sele dönüştü, turuncu kod sürüyor

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Sakarya\'da dün akşam başlayan sağanak Karasu\'da sele dönüştü, turuncu kod sürüyor
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Sakarya'da dün akşam başlayıp gece şiddetini artıran sağanak Kaynarca'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastı. Karasu'da aşırı yağış sele dönüştü; turuncu kod uyarısı süren kentte yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, kentin bazı bölümlerinde etkili oldu.

Kaynarca ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Karasu'da ise aşırı yağış, ilçe merkezinin bazı bölümlerinde sele dönüştü.

"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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