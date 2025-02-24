Sakarya'da Hava Soğuyunca Buz Kaplandı

Sakarya buz kesti: Su birikintileri ve süs havuzları dondu
SAKARYA - Sakarya'da hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi neticesinde su birikintileri, araçların üstü ve süs havuzları donarak buzla kaplandı.
Şehir genelinde kar yağışının sona ermesi ile birlikte hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Kentin bazı bölgeleri buzla kaplandı. Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava, şehir genelindeki su birikintilerinde, park halindeki araç camlarında ve süs havuzlarında buzlanmaya sebep oldu.
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