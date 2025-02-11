Sakarya\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M'nin (28) kullandığı tırları durdurdu.
Çekici ve dorselerde yapılan aramada, 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.C. ve O.M'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
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