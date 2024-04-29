Sakarya'da düzenlenen operasyonda 73 bin 440 dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 73 bin 440 dolu makaron ele geçirildi

Sakarya\'da düzenlenen operasyonda 73 bin 440 dolu makaron ele geçirildi

Sakarya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 73 bin 440 dolu makaron, 55 bandrolsüz puro ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

29.04.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde bir adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Zanlının evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 73 bin 440 dolu makaron, 55 bandrolsüz puro ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Makaron, Hendek, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da düzenlenen operasyonda 73 bin 440 dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:55 Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai’de atacak. Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da düzenlenen operasyonda 73 bin 440 dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement