Sakarya'da Kartpostallık Kış Manzaraları

Güncel

Sonbahar renkleri beyazla örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı'ndaki manzara kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya'nın bazı bölgeleri yağışla birlikte beyaza bürünürken şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Bu sabah saatlerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Bu çerçevede Kocaali ilçesinde; Kestanepınar, Kirazlı, Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Ayrıca, Kocaali ve Hendek ilçelerinin arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı'nda da etkili olan kar yağışı, kendine hayran bırakan manzaralar ortaya çıkardı. Ulaşımda herhangi bir aksiliğin yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri teyakkuz halinde hazır bulunuyor.