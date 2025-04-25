Sakarya'da Kraliyet Pitonu Ele Geçirildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinde jandarma tarafından yapılan aramada kraliyet pitonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, bir ihbarı değerlendirip, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K.'nin (21) iş yerinde arama yaptı. Aramada 1 kraliyet pitonu ele geçirildi. Y.Y.K.'ye Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen piton görevlilere teslim edildi.