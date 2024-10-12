Sakarya\'da Küresel Saldırılar Konferansı

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Sakarya'da "Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar" konferansı gerçekleştirildi.

Kadim Topraklarımızın Geleceği Platformu tarafından Karapürçek ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuşmacı olarak katıldı.

Küresel çatışmalara değinen Şimşirgil, "Küresel çatışmalar farklı farklıdır, tek bir noktada değildir, onun için çok uyanık olacaksınız." ifadesini kullandı.

Şimşirgil, "Küresel saldırı bedenimize değil, tarihimize, edebiyatımız ve dinimize oluyor." diyerek, uyarılarda bulundu.

Düşmanların ve doğrunun görülmesi gerektiğini vurgulayan Şimşirgil, geçmişten de örneklerle yaşanan sıkıntılardan bahsederek olaylara karşı güçlü ses çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Programa, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Erhan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.