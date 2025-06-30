Sakarya'da Metrobüs Hattı Test Seferlerine Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Metrobüs Hattı Test Seferlerine Başladı

Sakarya\'da Metrobüs Hattı Test Seferlerine Başladı
30.06.2025 00:39
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Sakarya'da 16,5 kilometrelik metrobüs hattının ilk etabı tamamlandı, seferler ücretsiz sunulacak.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin 16,5 kilometrelik metrobüs hattı 1'inci etabı bugün tamamlandı ve düzenlenen törenle test seferleri başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu Metrobüs hattı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıldı. Her santiminde Büyükşehir'in izi var. 1 Milyar 200 milyon liralık bir projeyi şehre kazandırmış olduk" dedi.

İstanbul'un ardından Sakarya'da da metrobüs ulaşım sistemi hizmete giriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla 19,5 kilometrelik hattın 16,5 kilometrelik bölümü tamamladı. Birinci etabının tanıtımının yapıldığı metrobüs hattında 11 araç ile seferler düzenlenecek. Düzenlenen törenle yola indirilen metrobüsün ilk seferinin yolcuları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile şehir protokolü ve vatandaşlar oldu. Araç, Camili'den kornalar ve alkışlar eşliğinde yola çıktı. İlk sefer Gar Meydanı İstasyonu'nda son buldu ve projenin tanıtımı burada yapıldı.

Programa TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, bürokratlar, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OKUL BAŞLAYANA KADAR ÜCRETSIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının ilk günden bugüne serüvenini anlattı ve daha büyük ulaşım projelerin ilk adımı olduğunu ifade etti. Alemdar, ayrıca metrobüs seferlerinin okul dönemi başlayana kadar ücretsiz düzenleneceğini açıkladı.

Başkan Alemdar, "Biz 'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla adımlar attık. Metrobüs hattımızın ilk seferi, sözünü verdiğimiz tarihte gerçekleşti. Şehrimizin önceliklerini biliyoruz. Kentsel dönüşüm ve Raylı Sistem olmazsa olmazımızdır. Ulaşımda gelişimin, bir şehrin gelişmesi, büyümesi için çok önemli olduğunu biliyoruz ve bu yüzden vatandaşımıza en konforlu ulaşım hizmetini sunmak için gayret ettik. Metrobüs Hattı'nı şehrimize getirmek için kapsamlı bir çalışma ortaya koyduk. Ekibimiz aralıksız çalıştı. Onlar inandı, mücadele etti ve durmadan, yorulmadan çalıştı. Bu şehri bir adım daha ileri taşımak için her biri 24 saat esasıyla sahada ter döktüler ve böylesi bir proje 6 ayda hayata geçti. Bu Metrobüs Hattı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıldı. Her santiminde Büyükşehir'in izi var. 1 Milyar 200 milyon liralık bir projeyi şehre kazandırmış olduk" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLE ÜRETİLDİ'

Başkan Alemdar, "Bu metrobüsler Sakarya'da, yerli ve milli sistemle üretildi. 15 Temmuz'a kadar araçlarımız, trafik ve yaya alışkanlığı kazanılması için test sürüşlerine devam edecek. Ardından tarifeli ulaşım başlayacak. Bir müjdeyi daha duyurmuş olalım, yeni okul dönemi başlayana kadar metrobüslerimiz ücretsiz yolcu taşıyacak. Bugün, Sakarya için bir milat ve ulaşımda şehrin geleceğine yön verecek projelerin daha ilk adımıdır. Sakarya ulaşımında yeni bir çağ başlattık ve yakın süreçte çok daha büyük işlerin altına imzamızı atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

PROJENİN İLK ETABI TAMAMLANDI

Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında toplam 19,5 kilometrelik güzergahın 13 istasyonda hizmet verecek projenin Camili-Gar Meydanı arasındaki ilk etabı tamamlandı. 16,5 kilometrelik ilk etabın, yol genişletme, asfaltlama, sinyalizasyon, yol çizgileri, çelik bariyer, kavşak düzenlemeleri, köprü ve menfez yapımı, elektrik deplaseleri, altyapı çalışmaları ve durak montajları 350'den fazla personelin eş zamanlı çalışmasıyla, 6 ayda tamamlandı. 220 yolcu taşıma kapasitesine sahip yeni metrobüslerde; sürüş esnasında çevresini tarayan, yaya ve bisikleti algılayan, kör noktaları tespit edip tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemleri de yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Metrobüs Hattı Test Seferlerine Başladı - Son Dakika

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