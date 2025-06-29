Sakarya'da Metrobüs Hattı Test Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Metrobüs Hattı Test Sürüşü Gerçekleştirildi

Sakarya\'da Metrobüs Hattı Test Sürüşü Gerçekleştirildi
29.06.2025 22:15
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Sakarya'da ilk metrobüs hattı test sürüşü yapıldı. 15 Temmuz'da hizmete girecek ve ücretsiz olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test sürüşü gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşları taşıyan metrobüs, Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta ilk deneme seferi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatan ikinci şehir Sakarya'da, Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arasındaki 19,5 kilometrelik güzergahta 13 istasyonu bulunan hattın, Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadarki durakların montajları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Metrobüs Hattı 1. Etap Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, projenin, şehrin yollarında hizmeti üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Alemdar, "Şehrimizin önceliklerini biliyoruz, kentsel dönüşüm ve raylı sistem olmazsa olmazımız. Şehir trafiğini azaltmak, insanlarımızın seyahat özgürlüğünü huzurlu şekilde yapabilmeleri için toplu taşımayı teşvik etmemiz gerektiğini söylemiştik. İşte, bunlardan biri olan metrobüsü yola indirdik. Bu şehre İstanbul'dan sonra ilk defa metrobüs geliyor." diye konuştu.

15 Temmuz'da Gar Meydanı- Camili hattı başlayacak, okullar açılana kadar ücretsiz olacak

Projede işçisinden, genel müdürüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Alemdar, "Çünkü onlar inandılar, mücadele ettiler, çalıştılar, mahcup olmamak ve bu şehri bir adım daha ileri taşımak için Allah şahit, bende şahidim ki her birisi 24 saat anlayışı içerisinde çalıştılar." dedi.

Hattın İstanbul'dakinden farklı olduğuna değinen Alemdar, 12 kilometrelik hattın 17 ayda yapıldığını, Sakarya'da ise 16,5 kilometrelik hattın 5 ayda bitirildiğini belirtti.

Alemdar, metrobüs hattının güncel ekonomik değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğunu aktararak, 15 Temmuz itibariyle Gar Meydanı ile Camili istasyonu arası tarifeli seferlerin yapılacağını, o güne kadar test sürüşlerinin devam edeceğini ve okullar başlayana kadar da metrobüslerin ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, kentte tarihi gün yaşandığını ve coşkulu olduklarını dile getirdi.

Gece gündüz emek verildiğini belirten Erdoğan, "AK Parti Türkiye'de ilk İstanbul'da metrobüsü hayata geçirmişti, Sakarya'da ikinci. Az önce hep birlikte deneme sürüşünü yaptık. Hem çok keyifli yolculuktu hem de gerçekten bu kadar hızlı sürede kendi imkanlarımızla özellikle ulaşımı rahatlatacak, şehrimize de kırmızı renkleriyle yakışacak metrobüs hattının hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ile bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da konuşma yaptı.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman ve Yurtiçi Otobüs Satış Direktörü Murat Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a plaket takdim etti.

Törene, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Metrobüs Hattı Test Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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