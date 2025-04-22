Sakarya\'da Silahlı Çatışma: 3 Şüpheli Teslim Oldu

SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin firari 3 şüpheli, polise teslim oldu.

Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y. bugün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor.