Sakarya'da sis etkili oluyor
SAKARYA - Sakarya'da şehir merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, şehrin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehir merkezinde etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi düştü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.
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