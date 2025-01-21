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Sakarya'da sis etkili oluyor

SAKARYA - Sakarya'da şehir merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, şehrin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehir merkezinde etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi düştü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.