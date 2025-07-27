Sakarya'da Su Kesintileri Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Su Kesintileri Başladı

Sakarya\'da Su Kesintileri Başladı
27.07.2025 19:00
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Kuraklık nedeniyle Sakarya'da su kaynakları kritik seviyeye düştü, planlı su kesintileri uygulanıyor.

Sakarya ve çevresinde son 6 ayda yaşanan kuraklık, içme suyu kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Derelerin kuruduğu kentte, ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde su alma eşiği olan 29.90 metreye yalnızca 5 santimetre kaldı. Su kaynaklarının alarm vermesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu ve Hendek ilçelerinde planlı su kesintilerine başlandı.

Meteorolojik verilere göre Türkiye'nin son 6 aylık süreçte en az yağış alan bölgelerinin başında gelen Sakarya'da, içme suyu kaynakları hızla tükeniyor. Sapanca Gölü'nde seviye her geçen gün gerilerken, gölden su alımını mümkün kılan minimum eşik olan 29.90 metreye sadece birkaç santimetre kaldı. Kritik seviyenin yaklaşmasıyla birlikte, kent genelinde suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılması için çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

KARASU VE HENDEK'TE KESİNTİLER BAŞLADI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında nüfusun ve tüketimin arttığı Karasu ve Hendek ilçelerinde planlı su kesintilerine geçildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde benzer uygulamaların diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi gündemde.

TARIM SUYU EVSEL KULLANIMI GEÇTİ, BASINÇ DÜŞTÜ

Yetkililer, söz konusu ilçelerde suyun büyük kısmının tarımsal sulama amaçlı kullanıldığını, bu durumun evsel kullanımda basınç düşüklüğüne neden olduğunu belirtti. SASKİ'den yapılan açıklamada, depolardaki dolumun sağlanması ve su basıncının dengelenmesi adına günün belirli saatlerinde kontrollü su kesintilerinin uygulanacağı bildirildi.

SASKİ'DEN KARASU VE HENDEK İÇİN UYARI

SASKİ'nin Karasu için yaptığı uyarılarda şu ifadeler yer aldı:

"Tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü Karasu ilçemizde yaz aylarında artan su talebine yağışların yetersizliğinden dolayı kesintisiz şekilde karşılık verememekteyiz. Bölgenin içme su ihtiyacını karşılamak için belirli saatlerde planlı şekilde kesinti yaşanacaktır. Su kesintilerinin olduğu periyotlarda ilçeye su sağlayan depolarda su seviyesi dengelenecek ve basınç sorunları yaşanmadan bölgeye su sağlanacaktır. Alınan önlemlerin kısa sürede çözüm üretmesi için vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını ve tarımsal faaliyetlerde konut aboneliği suyunu kullanmamalarını rica ederiz."

HENDEK İLÇESİ İÇİN GEÇİCİ SU KESİNTİSİ UYARISI

Hendek ilçesi için yapılan açıklamada ise içme suyu şebekesinin amacı dışında kullanımına dikkat çekilerek şu bilgilere yer verildi:

"SASKİ olarak Hendek'te gerçekleştirdiğimiz içme suyu yatırımları, yalnızca insani ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ancak son dönemde su tüketimi normalin çok üzerine çıkmış, bu durumu şebekeye ciddi bir yük indirmiştir. İlçemizdeki tüm abonelerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede su depoları bulunmasına rağmen, özellikle yaz aylarında artan tarımsal sulama nedeniyle içme suyu kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Yapılan değerlendirmeler, suyun önemli bir kısmının amacı dışında kullanıldığını göstermektedir. Mevcut kaynakların daha dengeli kullanılabilmesi ve suyu sürdürülebilir bir şekilde temin edilebilmesi amacıyla, bölgede planlı ve geçici su kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, su depoların yeniden dolmasını sağlayarak tüm abonelerimize daha sağlıklı ve düzenli su ulaştırmamıza imkan verecektir. Ayrıca içme suyu şebekesinden tarla veya bahçe sulaması yapıldığını gören vatandaşlarımızın, dumuru ALO 185 hattına bildirmelerini önemle rica ediyoruz."

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Yetkililer, suyun daha dikkatli ve bilinçli kullanılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, içme suyu altyapısının yalnızca insani kullanım için inşa edildiğini hatırlattı. Özellikle tarımsal sulamada konut aboneliklerinin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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