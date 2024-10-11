Sakarya\'da Suç Örgütlerine Operasyon

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Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Suç örgütlerinin elebaşılığını yapan S.D. ve İ.A. ile O.V, V.K, H.A, S.C.A, B.B, İ.K, H.Z, S.Z. ve M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.???????

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A. ve İ.K. tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan şüphelilerin kredi çekemeyenlere faizle para verdiği, geri ödemeyenlerin de mallarını zorla aldığı belirlendi.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirilmişti.