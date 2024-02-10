Sakarya'da Üniversite Çevresinde Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Üniversite Çevresinde Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Sakarya\'da Üniversite Çevresinde Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde, gençlerin korunması ve huzurun devam ettirilmesi amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafeteryaları denetleyerek 155 aracı kontrol etti ve 375 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

10.02.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gençlerin korunması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Serdivan ilçesindeki Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Çevrede bulunan kafeteryaları denetleyen ekipler, 155 aracı kontrol etti, 375 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Denetimde, arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Üniversite Çevresinde Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Üniversite Çevresinde Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement