Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Şüpheli Yakalandı

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Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda 359 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram kokain, 2 gram kenevir tohumu, 28 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ham madesi ve 22 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.