Sakarya'da 1-10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11-20 Nisan'da çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 2 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 46 gram kubar esrar, 85 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 110 şüpheliden 4'ü tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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