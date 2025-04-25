Sakarya'da Yasa Dışı Kraliyet Pitonu Ele Geçirildi

Sakarya'da bir iş yerinde yasa dışı bulundurulan "kraliyet pitonu" ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K'nin (21) iş yerinde arama yapan ekipler, kraliyet pitonu buldu.
Olayla ilgili Y.Y.K'ye idari para cezası uygulanırken, yılan Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alındı.
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