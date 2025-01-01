Sakarya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu - Son Dakika
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Sakarya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Sakarya\'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Sakarya'da 2025'in ilk bebeği 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi. Aile henüz isim belirlemedi.

01.01.2025 03:18
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Sakarya'da yeni yılın ilk bebeği, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Sakarya'da 2025 yılının ilk bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda doğdu.

Yasin ve Şenay Altun çifti 00.08'de 3 kilo 200 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadığını söyledi.

Anne Şenay Altun, yaptığı açıklamada, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Yılın ilk bebeği olduğu için çok güzel bir duygu. Hocalarıma ve ebe arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Doğumu gerçekleştiren Uzman Doktor Duygu Çakmak Güner, hastanın ikinci gebeliği olduğunu ve normal doğumun gerçekleştiğini ifade etti.

Sağlıklı ve güzel bir bebeğin dünyaya geldiğini dile getiren Güner, "Doğumunda bir sıkıntı olmadı. Yeni yılın ilk bebeği hepimize hayırlı olsun. Doğumhanede çalışan ebelerimiz, personelimizin hepsinin doğumlarda emeği var. Hepsine teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık. Gebeliğimiz 38 hafta 5 günlüktü. Sağlıklı güzel bir erkek bebeğimiz oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu - Son Dakika

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