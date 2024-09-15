Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama

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(ANKARA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, fabrikanın Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özgüçlü, 7-24 mesai yapıldığını belirterek, "Ben de bilgi almaya çalışıyorum. İlk uçakla Sakarya'ya gidiyorum" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Fabrika sahibi Özgüçlü, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Fabrikada 7-24 mesai var. Ben de bilgi almaya çalışıyorum. İlk uçakla Sakarya'ya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Hendek ilçemizde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı itfaiye ekiplerimizle birlikte yakından takip ediyorum. En büyük dileğimiz bir can kaybının yaşanmaması. Geçmiş olsun Sakaryam" ifadelerine yer verdi.