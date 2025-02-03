Sakarya'dan 84 Ülkeye İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'dan 84 Ülkeye İhracat

Sakarya\'dan 84 Ülkeye İhracat

Koçkar Makine, oto bakım ürünleriyle 84 ülkeye ihracat yaparak ürün yelpazesini genişletti.

03.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın yanı sıra 3 ülkede oto bakım ve temizlik ürünleri üreten firma, ürün yelpazesini genişleterek ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını da artırdı.

Akyazı ilçesinde 2005'te fabrika kuran, 2018'de Kazakistan, 2019'da Ukrayna ve 2020 yılında Azerbaycan'da üretime başlayan firma, 84 ülkeye oto bakım ve temizlik ürünleri gönderiyor.

Firma zamanla ürün yelpazesine eklediği halı bakım ürünleri, evsel ve endüstriyel temizlik, oto ve halı parfümü, aerosol ürünler ve pasta cila üretimiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Koçkar Makine Kimya AŞ Genel Müdürü Ali Koç, AA muhabirine, ihracata 2014'te başladıklarını belirterek, "80'nin üzerinde ülkeye ihracat başarısı göstermiş firmayız. 40'a yakın ülkede distribütörümüz bulunmaktadır. 4 ülkedeki fabrikalarımızla lokasyonu en yakın olan tesisten sevkiyat gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Bölgede öğrenciler için proje de geliştirdiklerini aktaran Koç, "Mülki amirlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD Sakarya Şubesi, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde birlikte hareket etmekteyiz. Amacımız; zeki, pratik düşünebilen ve el becerisi olan evlatlarımızı, sanayileri ve işletmeleri gezdirerek kendisinin hangi meslek koluna daha yatkınsa oraya yönlendirmesini sağlamak ve en kısa zamanda iş hayatına tecrübeli ve yetenekli işçi olarak aktarabilmektedir." diye konuştu.

Koç, projenin şubatın ikinci haftasında başlayacağını dile getirerek, "Eylül ayında gerçek manada altyapısı oturmuş hale getirilecektir. Akyazı ilçesiyle Hendek ilçesi de organize edilmekte ve Sakarya geneline yaymayı düşünüyoruz. 2026 yılında ise projeyi Türkiye genelinde her il ve ilçe merkezleri dahil uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yüksek kimyager Mehmet Can Küçük de ürünleri üretim aşaması tamamlandıktan sonra laboratuvarda inceleyerek standart değerleri sağlayıp sağlamadığını kontrol ettiklerini anlatarak, ayrıca müşterilerin taleplerine göre yeni ürünler için AR-GE çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İhracat, sakarya, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan 84 Ülkeye İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
19:08 Ülkeden kovulan Fransa’yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar Ülkeden kovulan Fransa'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar
19:06 İsrail’in yeni genelkurmay başkanında “Türkiye“ detayı: En önemli görevi... İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:44 Antalya’da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 14:54:48. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'dan 84 Ülkeye İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.