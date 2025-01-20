Sakarya\'dan kısa kısa

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dedektörle define arayan 2 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

20.01.2025 14:48
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dedektörle define arayan 2 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıyakup Paşalar Mahallesi'nde 2 dedektörle kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Kazı yapan Ş.A. ve N.A. kullandıkları aletlerle yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, işlemleri sürüyor.

Türk Kızılay Taraklı Temsilciliği'nden kan bağışı etkinliği

Türk Kızılay Taraklı Temsilciliğince düzenlenen kan bağış etkinliği Taraklı Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Formları dolduran bağışçılar, doktor muayenesinin ardından bağışı aracında kan verdi.

Türk Kızılay Koordinatörü Alaattin Yılmaz, "Kan tedariki Kızılay'ımızın en temel, en önemli hizmet alanlarından biridir. Türk Kızılay Temsilciliğimizce Taraklı ilçemizde her üç ayda bir periyodik olarak yaptığımız kan bağış etkinliğimize katılım yoğundu. Bağışlanan kanlar insanların hayatının kurtarılmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

SAÜ'de uluslararasılaşma stratejileri toplantısı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uluslararasılaşma hedef ve stratejilerini değerlendirmek için Rektör Prof. Dr. Hamza Al, dekanlar ve uluslararası ofis yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Al, üniversitenin uluslararasılaşma yolunda attığı adımları hızlandırarak, akademik işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Al, "Öğrencilerimizi dünya çapında rekabetçi bir eğitimle donatarak, küresel iş gücüne kazandırmak öncelikli amacımız. Ayrıca, araştırma üniversitesi olma hedefi kapsamında uluslararası projelerle akademik başarıyı artırmayı ve üniversitemizin küresel bilinirliğini yükseltmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Danışmanı ve Uluslararası Ofis yetkilisi Dr. Samir Afifi ise uluslararası proje tecrübelerini aktardı.

SATSO 29. Meslek Komitesi kreş ve anaokullarıyla buluştu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Sektör Temsilcisi 29. Meslek Komitesi, kreş ve anaokulu faaliyeti yürüten üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

SATSO'da yapılan açıklamaya göre, ilk toplantı kreş ve anaokulu faaliyeti yürüten üyelerle gerçekleştirildi. Komite Başkanı Merve Hilal Coşar, Başkan Yardımcısı Özkan Yasin Güler, Komite Meclis Üyeleri Kenan Taçyıldız ve Mustafa Yıldırım SATSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıda üyelerle istişarede bulundu. Sorunlar görüşüldü, çözüm önerileri ele alındı.

Komite Başkanı Merve Hilal Coşar, üyelerin talepler doğrultusunda çalışmalarını şekillendirdiğini, SATSO'nun lobi faaliyetiyle çözüm noktasında güçlü olduğunu anlattı.

Komite Meclis Üyesi Mustafa Yıldırım da eğitim ve öğretim sektör temsilcisi komiteye mensup birçok farklı ihtisas alanında faaliyet gösteren alt sektörlerden üyelerinin bulunduğunu aktararak, "Her sektörün de sorunları farklı, çözüm önerileri için de farklı yollar gerekiyor. Komite olarak aldığımız karar ile bu alt sektörlerin her biriyle ortak toplantılar gerçekleştirerek daha faydalı girişimlerde bulunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, Taraklı, sakarya, Güncel, Son Dakika

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