Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yapılması planlanan tüm etkinliklerin orman yangınları sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya ve ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale eden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

Online takip sistemi çevre kirliliğinin önüne geçiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mobil takip sistemi sayesinde, şehir merkezi ve 16 ilçede atık dökümü, hafriyat toprağı ve yıkıntı atığı takibi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çevreye zarar verebilecek her türlü girişimin sıkı takip edildiği, yılın ilk yarısında 607 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 805 aracın ise online takip edildiği aktarılarak hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığının dökülebileceği tüm alanlarda rutin denetimlerin sürdüğü kaydedildi.

Çevresel gürültüye neden olan iş yeri, tesis, şantiye kaynakları ve eğlence amaçlı müzik yayın faaliyetini yürüten iş yerlerinin de rutin olarak denetlendiği belirtilen açıklamada, "Sakarya'mızın temiz, yeşil, oksijeni bol doğasını ve sosyal çevresini en etkin şekilde koruyup kollamak ve geleceğe miras bırakmak için gayretle çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeleri en yakından takip ediyor ve yürüttüğümüz online takip, denetimlerle çevreye zarar veren, doğayı kirleten tüm ihlalleri tespit ediyoruz. Sakarya'nın en büyük değeri tabiatına, sosyal çevresine, yeşil mirasına zarar verecek her türlü girişimin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Özel gereksinimli sporcuya Sarıbıyık'tan tebrik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 13– 15 Temmuz tarihlerinde Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Türkiye Şampiyonasında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir'i ağırladı.

Demir'e hediye takdim eden Sarıbıyık, bu başarının "Engelsiz Üniversite" vizyonuyla hareket etmelerinin sonucu olduğunu ifade ederek, emeği geçen öğretim üyelerine de teşekkür etti.