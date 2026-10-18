Sakarya Karapürçek\'te taşan dere yatağına alındı, mahalleli evlerine giremiyor

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sağanağın ardından taşan Kanlıçay Deresi'nin yatağında ıslah çalışmaları yapıldı.

Çarşamba akşam saatlerinden bu sabaha kadar kent genelinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, yollar, tarım arazileri ve evleri su bastı.

Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi'nden geçen Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu mahallede yolun bazı bölgelerinde çökmeler meydana geldi, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dereyi çalışmalarla yatağına aldı. Normal akışında seyreden dere kenarlarında şevlendirme (eğim) yapıldı.

Mahalle sakini Yavuz Selim Yüksel, AA muhabirine, daha önce böyle bir afet görmediklerini söyledi.

Derenin taştığı anda evde ailesi ve akrabalarıyla olduğunu belirten Yüksel, "Yaklaşık 14 kişiydik. Çocuklar, bebekler ve 95 yaşında anneannem vardı. Heyecan yapmadan 112'yi aradım. UMKE ekipleri köyde olduklarını söyledi. Sonra jandarmayla bizi ailece merkeze indirdiler." diye konuştu.

Yüksel, DSİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin derenin debisinin yükselmemesi için önlemler aldığını kaydetti.

Taşkının ardından evlerine giremediklerini ve araçlarını çıkaramadıklarını anlatan Yüksel, "Amcamın oğlunun alt katı kullanılamaz hale geldi. Ağabeyimin evinin önünü dere vurdu. Hepimizin evi dere kenarlarına yakın, mağduruz. Şu anda yolumuz yok, yürüyerek gidip geliyoruz. Evlerimize ulaşamıyoruz, araçlarımızı çıkartamıyoruz. Ekipler yukarıya taş döşediler önlem almak için. Eğer koymasaydılar dere komple bizi götürürdü." ifadelerini kullandı.

Yüksel, artık dere yatağının bulunduğu yerde yaşamak istemediklerini dile getirerek, "Bizi dere yataklarından kurtarsınlar, artık dere kenarlarında yaşamak istemiyoruz. Burası hep dere yatağı, yukarıdan bir yerden su komple gelip vurdu." dedi.