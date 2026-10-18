Sakarya Karasu'da Darıçayırı'nı bu yıl 4'üncü kez sel bastı, muhtar ıslah istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya Karasu'da Darıçayırı'nı bu yıl 4'üncü kez sel bastı, muhtar ıslah istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu\'da Darıçayırı\'nı bu yıl 4\'üncü kez sel bastı, muhtar ıslah istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Karasu'da Darıçayırı Mahallesi'ni su bastı; muhtar, bu yıl 4'üncü seli yaşadıklarını belirterek dere yatağının ıslahını istedi. Mahallede ulaşım ve temel ihtiyaçlar iş makineleriyle sağlanırken sular azalmaya başladı, Kocaali'de devrilen çınarlar için çalışma başlatıldı.

Sakarya'da gece boyunca etkili olan sağanağın ardından Karasu ilçesinde bir mahalleyi su bastı, Kocaali ilçesinde kuvvetli rüzgar çınar ağaçlarını devirdi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Karasu ilçesinde derenin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'ni su bastı.

Vatandaşların market ve fırına iş makineleriyle taşındığı mahallede, yağışın durmasına bağlı olarak derenin debisinin düşmeye başlamasıyla mahalleyi kaplayan sular da azalmaya başladı.

Mahallenin su altında kalan bölümü havadan görüntülendi.

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, AA muhabirine, gece yaşanan yoğun sağanaktan dolayı sabah saatlerinde sel oluştuğunu, bu yıl 4'üncü seli yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden bölgedeki sorunun çözülmesini talep eden Demiral, "Şiddetli yağışlar, dere yatağının yetersizliği artık ne derseniz deyin ama ilk gelen sel, yüzey sularıydı. İkinci sel dere yatağından geldi. Dere yatağımız 40 kilometrelik bir alandan geliyor. Bütün dağların suyu toplanıyor, ıslah çalışması yapılması lazım." diye konuştu.

Demiral, vatandaşın temel ihtiyaçlarının ve ulaşımın iş makineleriyle karşılandığını anlatarak, "Fabrika çalışanları evlerine iş makineleriyle gidip geliyor. Büyükşehir Belediyemize ve SASKİ ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Selin yaşandığı ilk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

Kocaali ilçesinde ise yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar gece boyunca etkili oldu.

Kocaali Belediyesi ekipleri, Sakarya Caddesi'nde devrilen çınar ağaçlarını kaldırma çalışması başlattı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerDoğal AfetlerHava DurumuDarıçayırıSakaryaKocaaliGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:21:55. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da Darıçayırı'nı bu yıl 4'üncü kez sel bastı, muhtar ıslah istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei