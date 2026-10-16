Sakarya Karasu\'da heyelanın vurduğu mahallede bir ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan ve suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

Kentte önceki günden beri aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde dün etkisini gösteren sağanağın yol açtığı heyelan sonucu kısmi göçük oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.

"Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık"

Karanlıkdere Muhtarı Yılmaz Koca, AA muhabirine, büyük afet yaşadıklarını ve mahallede hasar oluştuğunu söyledi.

Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız." diye konuştu.

Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, "Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi." dedi.