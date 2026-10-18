Sakarya Karasu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı

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Sakarya Karasu\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezindeki cadde ve sokakların suyla kaplanmasına yol açtı ve rögarlar taştı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),– SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sakarya'da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı - Son Dakika
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