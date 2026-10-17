Sakarya Kocaali'de karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kurtarılamadı

Sakarya Kocaali'de karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Kocaali'de Sakarya Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Sakarya Caddesi'nde C.A.U. idaresindeki 54 NB 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Y'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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