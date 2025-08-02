Olay, dün Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Görkem Sapmaz, serinlemek amacıyla girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı. Havanın kararması ile çalışmalara ara verildi. Çalışmalar bu sabah yeniden başladı. Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katılırken, Sapmaz'ın yakınlarının olay yerinde endişeli bekleyişi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sakarya Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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