Sakarya'nın 2025 Yılı Planları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'nın 2025 Yılı Planları

Sakarya\'nın 2025 Yılı Planları

Başkan Alemdar, 2025'te kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımlarının öne çıkacağını belirtti.

31.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 hedeflerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentsel dönüşüm, altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım ve diğer tüm alanlarda 2025'in yatırım ve icraat yılı olacağını belirtti.

Bu yıl Sakarya için gayretle çalıştığını anlatan Alemdar, "2025 yılına ise büyük umutlarla başlıyoruz. Çok önemli sorunlara ve çalışmalara değindik, öncelik verdiğimiz birçok işin ilk adımlarını attık. Bu yıl, fikirlerin, projelerin icraata, yatırıma dönüşme yılı olacak. Yeni yılla başta kentsel dönüşüm hedeflerimiz olmak üzere ulaşımda, alt yapıda, üst yapıda, çevrede, sporda, kültür-sanat alanında birçok adımı hep birlikte atmış olacağız. İnanıyorum ki dirençli, sosyal, yeşil şehir hedefiyle altyapısını hazırladığımız kentsel dönüşüm, raylı sistem, metrobüs ve Yazlık Kavşağı gibi güçlü ulaşım yatırımlarımız, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi, çevre yatırımları ve spor tesisleri ile Sakarya'da inşallah 2025 yatırım yılı olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

SATSO Başkanı Altuğ'dan yeni yıl mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, firmaların, yatırımcıların ve girişimcilerin içinde bulunulan küresel olumsuzlukları doğru analiz ederek kaynaklarını etkin biçimde kullanmalarının, şehrin ekonomik yapısını güçlendiren önemli unsur olduğunu aktardı.

Özellikle ihracat ve ithalat rakamlarına yansıyan performansın, Sakarya'nın üretimle büyüyen ve gelişen şehir olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen Altuğ, ihracat rekorunun tazelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksine baktığımızda ülke ekonomisindeki büyümeye en fazla katkı sağlayan 8. il olduk. Katkı sağlayan birçok istatistikte de ilk 20 içinde yer aldık. Sakarya olarak ülkenin en büyük 10 ekonomisi arasındayız. İhracat ve üretimde olduğu gibi tüm ekonomik göstergelerle bunu haklı çıkarıyoruz."

Akgün, Sakarya'nın üretimde kalitesiyle marka olacağı, ihracatta ülkenin bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandıracağı, üretim ve sosyal yaşamın ahenkle bir arada olacağı bir yıl temennisinde bulundu.

Rektör Sarıbıyık'tan yeni yıl mesajı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni yıl kapsamında mesaj yayımladı.

Sarıbıyık, Yükseköğretim Kurulu'nun dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan meslek yüksekokulu programlarının önemli bir bölümünün SUBÜ'de açıldığını ifade etti.

Rektör Sarıbıyık yeni yıl mesajında, "2025 yılının dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlerin, haksızlıkların ve acıların son bulduğu, zulmün yerini barış ve kardeşliğe bıraktığı bir yıl olması en büyük dileğimiz. Özellikle gençlerimizin, gönüllerindeki geleceği inşa edebilecekleri fırsatlarla dolu bir yıl yaşamalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, sakarya, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'nın 2025 Yılı Planları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'nın 2025 Yılı Planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.