Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Sahillerde canlar onlara emanet: Cankurtaranlar göreve başladı

SAKARYA - Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte Sakarya sahillerinde cankurtaranların hayat nöbeti başladı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet veren ekipler, karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimleri aldıktan sonra göreve başladı. Sakarya sahillerinde 46 kulede 75 cankurtaran 14 Eylül'e kadar hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kuzey sahillerinde tüm hazırlıklarını tamamlayıp cankurtaran faaliyetlerine başladı. Cankurtaran Grup Amirliği; Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alanında uzman kurtarma personeliyle 'hayat' nöbetine başladı. 3 ilçede kilometrelerce uzanan kuzey sahillerinde toplamda 46 cankurtaran keşif kulesi kuruldu. 75 cankurtaran, yeni sezonda7 adet jet ski, 2 ATV, 1 bot ve 1 adet 4x4 araçla bugün itibariyle 14 Eylül'e kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında yerli ve yabancı tatilcilerin hayatları için siper olacak.

"46 kule, 75 cankurtaran personeliyle hizmet vereceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, "1 Haziran itibariyle başlayıp 14 Eylül'e kadar sürecek olan sürede geçtiğimiz sene örnek bir çalışmayla, titiz ve disiplinli görev aşkıyla kayıpsız bir süre geçirmemizi diliyorum. Geçtiğimiz dönemlerdeki çalışmaların üstüne daha da çaba sarf ederek çalışacağız. Halkımıza en iyi hizmeti vereceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Bizler bu hizmeti yürütürken 46 kule, 75 cankurtaran personeliyle hizmet vereceğiz. Yeni sezon hayırlı olsun, Allah kayıpsız bir sezon geçirmemizi nasip etsin" dedi.

"Cankurtaran arkadaşlarımıza güveniyoruz, çok çalışıp iyi bir eğitim aldılar"

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Sahillerimizi tercih edebilecekler, insanlar güvenli bir şekilde denize girebilecekler. Vatandaşlarımızı Karasu, Kocaali ve Kaynarca'ya bekliyoruz. Artık buralar güvenli sahiller. Cankurtaran arkadaşlarımıza güveniyoruz, çok çalışıp iyi bir eğitim aldılar. Ben kayıpsız bir sezon atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.